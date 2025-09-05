Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, kao i dekani Fakulteta političkih nauka i Fizičkog fakulteta Maja Kovačević i Voja Radovanović zatražili su da prestane medijski linč univerzitetske zajednice i da se mir, tolerancija i dostojanstvo vrate u amfiteatre i živote.

U poruci objavljenoj na Instagram nalogu studenata Elektrotehničkog fakulteta u blokadi, Đokić, Kovačević i Radovanović podsetili su da se mesecima vodi nezapamćena hajka na studente i profesore. Studenti su izloženi maltretiranju, napadima, hapšenjima bez razloga, dodaju profesori i konstatuju da je brutalno narušena autonomija univerziteta upadom žandarmerije i bacanjem suzavca unutar fakulteta. Zahtevamo da prestane medijski linč. Zahtevamo da prestane nasilje.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Rektor Đokić i dekani apeluju na mir i toleranciju: Studenti izloženi maltretiranju i napadima, brutalno narušena autonomija…

Rektor Đokić i dekani apeluju na mir i toleranciju: Studenti izloženi maltretiranju i napadima, brutalno narušena autonomija univerziteta

Blic pre 58 minuta
Rektor i dekani traže prestanak medijskog linča univerziteta i istragu policijske brutalnosti

Rektor i dekani traže prestanak medijskog linča univerziteta i istragu policijske brutalnosti

Bujanovačke pre 37 minuta
Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost

Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost

Pravda pre 1 sat
Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost VIDEO

Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost VIDEO

Nova pre 1 sat
Rektor i dekani Beogradskog univerziteta: Prekinuti hajku na studente i profesore

Rektor i dekani Beogradskog univerziteta: Prekinuti hajku na studente i profesore

Vreme pre 1 sat
Rektor Đokić i dekani: „Zahtevamo da prestane medijski linč“

Rektor Đokić i dekani: „Zahtevamo da prestane medijski linč“

Nedeljnik pre 1 sat
Rektor i dekani Beogradskog univerziteta pozvali da se prekine sa nasiljem nad akademskom zajednicom (VIDEO)

Rektor i dekani Beogradskog univerziteta pozvali da se prekine sa nasiljem nad akademskom zajednicom (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

žandarmerijaVladan Đokić

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: sunčano i toplo do utorka, zatim zahlađenje i kiša

Vremenska prognoza za Srbiju: sunčano i toplo do utorka, zatim zahlađenje i kiša

Naslovi.ai pre 18 minuta
Nova sezona „Mentalnog razgibavanja“ od 8. septembra na TV Nova

Nova sezona „Mentalnog razgibavanja“ od 8. septembra na TV Nova

N1 Info pre 2 minuta
Protest ispred Druge kragujevačke gimnazije (video)

Protest ispred Druge kragujevačke gimnazije (video)

Glas Šumadije pre 17 minuta
Danas protesti u Novom Sadu, Kragujevcu, Prijepolju i Leskovcu

Danas protesti u Novom Sadu, Kragujevcu, Prijepolju i Leskovcu

Nova pre 8 minuta
Glečeri su termometar zagrevanja naše planete – lagano se tope

Glečeri su termometar zagrevanja naše planete – lagano se tope

RTS pre 18 minuta