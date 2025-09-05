Rektor Đokić i dekani apeluju na mir i toleranciju: Studenti izloženi maltretiranju i napadima, brutalno narušena autonomija univerziteta

Blic pre 7 sati
Rektor Đokić i dekani apeluju na mir i toleranciju: Studenti izloženi maltretiranju i napadima, brutalno narušena autonomija…

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, kao i dekani Fakulteta političkih nauka i Fizičkog fakulteta Maja Kovačević i Voja Radovanović zatražili su da prestane medijski linč univerzitetske zajednice i da se mir, tolerancija i dostojanstvo vrate u amfiteatre i živote.

U poruci objavljenoj na Instagram nalogu studenata Elektrotehničkog fakulteta u blokadi, Đokić, Kovačević i Radovanović podsetili su da se mesecima vodi nezapamćena hajka na studente i profesore. - Studenti su izloženi maltretiranju, napadima, hapšenjima bez razloga - dodaju profesori, i konstatuju da je brutalno narušena autonomija univerziteta upadom žandarmerije i bacanjem suzavca unutar fakulteta. - Zahtevamo da prestane medijski linč. Zahtevamo da prestane
