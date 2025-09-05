Podrhtavao čitav region – zemljotres 4,2 Rihtera osetio se i u Kragujevcu

Zemljotres jačine 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Srbiju oko 14.43 sati, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Epicentar potresa bio je u okolini planine Golije, između Raške i Sjenice, u blizini sela Crčevo, na dubini od svega tri kilometra. Podrhtavanje tla osetilo se širom zemlje – od Novog Pazara, Trstenika, Čačka, Kraljeva, Užica, Kragujevca, Ljiga, Jagodine i Aleksinca, pa sve do Aranđelovca, Niša, Pančeva, Beograda, a stiglo je čak i do Skoplja. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na V-VI stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu