Bez zadržavanja na putničkim terminalima na granicama, za kamione najviše 360 minuta

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju 360 minuta, a na Sremskoj Rači 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Uslovi za vožnju su bolji u odnosu na prethodne dane, jedino magla i sumaglica u jutarnjim satima mogu otežavati vožnju pored reka i u kotlinama, napominju iz AMSS-a. Još uvek je prisutna opasnost od odrona zbog kišnog perioda koji
