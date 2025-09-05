Kamioni na Batrovcima čekaju šest sati

Prema informacijama granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok kamioni na izlazu na graničnom prelazu Batrovci čekaju šest sati, a na Sremskoj Rači dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema informacijama dobijenim od "Puteva Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Uslovi za vožnju su bolji u odnosu na prethodne dane, jedino magla i sumaglica u jutarnjim satima mogu otežavati vožnju pored reka i u kotlinama, napominju iz AMSS-a. Još uvek je prisutna opasnost od odrona zbog kišnog perioda prethodnih dana.