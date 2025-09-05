Đoković vs Alkaraz: Sukob generacija na US Openu

Iskusni šampion protiv mladog vunderkinda: ko će prepisati istoriju u jednom od najiščekivanijih polufinala?

Danas će Novak Đoković i Karlos Alkaraz odmeriti snage u jednom od najiščekivanijih polufinala na US Open-u. Ovo nije običan meč – ovo je susret istorije i budućnosti. Sa jedne strane, Đoković, čovek koji je u karijeri osvajao sve i svuda, i koji sada u 38. godini juri rekordni 25. Grend slem. Sa druge strane, Alkaraz, eksplozivni Španac od 22 godine, koji je već osvajao najveće trofeje i koji žudi da pokaže svetu da nova era tenisa ima svoje ime. Njihov skor je