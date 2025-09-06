Jurišaju avioni, biju raketne trupe i artiljerija Rusi javljaju: Skladišta su pogođena, probijamo odbranu!

Alo pre 30 minuta
Jurišaju avioni, biju raketne trupe i artiljerija Rusi javljaju: Skladišta su pogođena, probijamo odbranu!

Vojska je napala skladišta Ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbranež

Ruska vojna grupa snaga "istok" napredovala je u dubinu odbrane ukrajinskih oružanih snaga, prenosi ruski Interfaks. Napadnuto je ukrajinsko skladišta municije i materijala Ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. "Operativno-taktička avijacija, jurišne bespilotne letelice, raketne trupe i artiljerija ruskih oružanih snaga oštetile su skladišta municije i materijala", navodi se u saopštenju. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Kijev: Napad na prestonicu, deluje PVO; Fico: Slovački vojnici neće ići u Ukrajinu, možemo pomoći logistički

Kijev: Napad na prestonicu, deluje PVO; Fico: Slovački vojnici neće ići u Ukrajinu, možemo pomoći logistički

RTS pre 25 minuta
Vazdušna uzbuna u Kijevu i severnim regionima

Vazdušna uzbuna u Kijevu i severnim regionima

Politika pre 5 minuta
U Ukrajini ima 700 hiljada ruskih vojnika: Ukrajinski obaveštajci objavili podatke, evo gde je najveća koncentracija trupa

U Ukrajini ima 700 hiljada ruskih vojnika: Ukrajinski obaveštajci objavili podatke, evo gde je najveća koncentracija trupa

Kurir pre 3 sata
"Ne idem u Moskvu dok mi zemlja gori!" Zelenski brutalno odbio Putina: "Ne idem u prestonicu teroriste!“

"Ne idem u Moskvu dok mi zemlja gori!" Zelenski brutalno odbio Putina: "Ne idem u prestonicu teroriste!“

Alo pre 3 sata
Medvedev otkrio koje zemlje jačaju vojno prisustvo pokraj ruskih teritorija

Medvedev otkrio koje zemlje jačaju vojno prisustvo pokraj ruskih teritorija

Politika pre 3 sata
"Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste" Zelenski odbio Putinov poziv da dođe u Moskvu predložio drugu lokaciju

"Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste" Zelenski odbio Putinov poziv da dođe u Moskvu predložio drugu lokaciju

Dnevnik pre 4 sati
Zelenski odbio poziv Putina da dođe u moskvu, pozvao ga u Kijev: "Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste"

Zelenski odbio poziv Putina da dođe u moskvu, pozvao ga u Kijev: "Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste"

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusija

Svet, najnovije vesti »

Šef komande američkih snaga za Bliski istok u poseti Izraelu

Šef komande američkih snaga za Bliski istok u poseti Izraelu

Danas pre 20 minuta
Karlo (15) će sutra postati prvi svetac milenijalac: Pripisuju mu se ova čuda, poznat je i kao "Božiji influenser" (foto…

Karlo (15) će sutra postati prvi svetac milenijalac: Pripisuju mu se ova čuda, poznat je i kao "Božiji influenser" (foto, video)

Blic pre 55 minuta
(Foto) "Volim miris deportacija ujutru": Tramp objavio fotografiju u vojnoj uniformi, oko njega vatra i helikopteri: "Saznaće…

(Foto) "Volim miris deportacija ujutru": Tramp objavio fotografiju u vojnoj uniformi, oko njega vatra i helikopteri: "Saznaće šta je Ministarstvo rata"

Blic pre 15 minuta
(Video) Rukama kopaju zemlju da izvuku tela svojih rođaka: Zbog razornog klizišta celo selo sravnjeno: Poginulo oko 1.000 ljudi…

(Video) Rukama kopaju zemlju da izvuku tela svojih rođaka: Zbog razornog klizišta celo selo sravnjeno: Poginulo oko 1.000 ljudi

Blic pre 30 minuta
Nilski konj prevrnuo čamac pun ljudi: Tragedija na Obali Slonovače: Nestalo 11 osoba, među njima i beba

Nilski konj prevrnuo čamac pun ljudi: Tragedija na Obali Slonovače: Nestalo 11 osoba, među njima i beba

Blic pre 30 minuta