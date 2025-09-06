Jurišaju avioni, biju raketne trupe i artiljerija Rusi javljaju: Skladišta su pogođena, probijamo odbranu!
Alo pre 30 minuta
Vojska je napala skladišta Ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbranež
Ruska vojna grupa snaga "istok" napredovala je u dubinu odbrane ukrajinskih oružanih snaga, prenosi ruski Interfaks. Napadnuto je ukrajinsko skladišta municije i materijala Ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. "Operativno-taktička avijacija, jurišne bespilotne letelice, raketne trupe i artiljerija ruskih oružanih snaga oštetile su skladišta municije i materijala", navodi se u saopštenju. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije,