Vazdušna uzbuna u Kijevu i severnim regionima

Ukrajinske snage upozoravaju na kretanje ruskih dronova

U Kijevu i nizu regiona Ukrajine proglašena je vazdušna uzbuna. Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine je objavilo informaciju o kretanju ruskih dronova na nebu iznad različitih regiona zemlje, uključujući Kijevsku oblast, Černigov, grad Kijev, Žitomir i sever zemlje, prenosi Ukrinform. Vojska je takođe upozorila na grupu ruskih dronova u vodama Crnog mora koji se kreću ka Hersonskoj oblasti. "Pretnja upotrebe balističkog oružja sa severa", saopštilo je