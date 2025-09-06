Zelenski odbio poziv Putina da dođe u moskvu, pozvao ga u Kijev: "Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, odgovarajući na insistiranje predsednika Rusije Vladimira Putina da bi se eventualni susret mogao održati samo u Moskvi, predložio je Kijev kao alternativno mesto. "On može da dođe u Kijev", rekao je Zelenski za američku televiziju ABC News u intervjuu objavljenom u subotu.

Ukrajinski lider je naglasio da ne može da ide u Moskvu dok je njegova zemlja pod napadom Rusije i ocenio da Putin Moskvu predlaže samo kao taktiku odugovlačenja. "Ne mogu da idem u Moskvu… dok je moja zemlja pod raketama, pod napadima svakog dana. Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste. To je jasno i on to razume", rekao je Zelenski. Govoreći na engleskom, Zelenski je istakao da Putinu ne može da se veruje i da on "igra igre" sa Sjedinjenim Državama.