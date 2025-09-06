Obaveštajci ukrajinskih snaga otkrili koliko ruskih vojnika je trenutno teritoriji Ukrajine i gde su najviše stacionirani
Blic pre 59 minuta
Trenutno se na teritoriji Ukrajine nalazi oko 700 hiljada ruskih vojnika, tvrdi Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR).
Većina ruskih trupa je koncentrisana u Donjeckoj oblasti, što ukazuje na glavni prioritet Kremlja, izjavio je predstavnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, Andrij Jusov, u intervjuu za portal Novini.LIVE. On je napomenuo da ovaj broj ne uključuje samo redovne trupe već i snage za podršku, specijalne službe i rusku Nacionalnu gardu. Predstavnik GUR-a je naglasio da vojnici iz Severne Koreje koji učestvuju u ukrajinskom sukobu ratuju samo na