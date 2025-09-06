Obaveštajci ukrajinskih snaga otkrili koliko ruskih vojnika je trenutno teritoriji Ukrajine i gde su najviše stacionirani

Trenutno se na teritoriji Ukrajine nalazi oko 700 hiljada ruskih vojnika, tvrdi Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR).

Većina ruskih trupa je koncentrisana u Donjeckoj oblasti, što ukazuje na glavni prioritet Kremlja, izjavio je predstavnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, Andrij Jusov, u intervjuu za portal Novini.LIVE. On je napomenuo da ovaj broj ne uključuje samo redovne trupe već i snage za podršku, specijalne službe i rusku Nacionalnu gardu. Predstavnik GUR-a je naglasio da vojnici iz Severne Koreje koji učestvuju u ukrajinskom sukobu ratuju samo na