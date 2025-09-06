Obustavlja se saobraćaj u ovoj ulici na Novom Beogradu: Evo koliko dugo će biti zatvorena i zbog čega tačno

Saobraćaj u ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko te ulice biće obustavljen od 7. do 25. septembra zbog priprema i uvežbavanja za vojnu paradu "Snaga jedinstva".

Kako su saopštili iz Ministarstva odbrane saobraćaj će u tom delu Beograda biti pušten 25. septembra u 12 sati. Parada se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a u ovoj fazi priprema jedinice se zajednički uvežbavaju na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu kao i kasarni Vojne akademije na Banjici, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U okviru priprema za vojnu paradu, vazduhoplovi Vojske Srbije će od danas, 5. septembra, nadletati