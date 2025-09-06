"Sada se to promenilo, ljudi su se probudili iz sna": Vučić o izborima: Biće pre roka, ako studentska lista krene bez opozicije, imaće i 20 odsto

Izbori će biti održani u skladu sa Ustavom i zakonima, pre roka, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je naveo, to će biti "kada budemo smatrali da ti izbori treba da se održe". - Nećemo mi da vrdamo oko toga. Sve u skladu sa Ustavom i zakonom, i da ponovim, pre roka. Biće kada budemo smatrali da je dobro da se ti izbori održe, da završimo neke velike stvari, pruge, puteve, pešački most - kazao je Vučić. Kako je naveo, "da se pojavi studentska lista sa imenima, imali bi i više od osam odsto, ali na uštrb opozicije, Manojlovića, Đilasa"... - Ako krenu bez njih,