Da nije bilo pomoći države i Vučića, ne znam šta bi bilo sa partizanom: Predrag Mijatović izneo konkretne brojke kada je dug u pitanju

Kurir pre 4 sati
Predrag Mijatović, potpredsednik FK Partizan, ponovio je da crno-beli ne bi mogli da se takmiče da nije bilo pomoći države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Klub iz Humske našao se u delikatnoj situaciji, kada je bivša uprava na čelu sa Miloradom Vučelićem i Milošem Vazurom otišla. Dug je bio 60 miliona evra, a potraživanja poslovnih i fizičkih lica pretila su Partizanu toliko, da je mogao da ostane bez takmičenja UEFA. - Dugovanja prema igračima kada smo stigli, iznosila su skoro 14.000.000 evra bruto, sada je na 9.000.000 evra. Drastično spušteno. Klubovima smo dugovali bruto 7.250.000, sada smo im platili oko
