Vučić: Nasilje sinoć u Novom Sadu nije bilo i najgore, neke sudije i tužioci ne rade svoj posao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo se oglasio i izjavio da sinoć u Novom Sadu "nije bilo najgore veče po nasilju", već da su, kako je rekao, "teža bila ranija u tom gradu i u Valjevu".

"Sinoć su pozvani građani iz cele Srbije na obračun sa policijom. Ljudi mogu da budu mirni, sve ih (blokadera) je manje i biće još manje, ostaje samo ekstremni deo kojem je to društveni način života, da dođu uveče i napadaju policiju", rekao je Vučić za televiziju Pink. Iako je to izjavio noćas u obraćanju uživo, ponovio je da je u Novom Sadu sinoć bilo nešto više od 7.000 građana a u celoj Srbiji juče oko 9.300. Sinoć u Novom Sadu bilo je, naveo je, "brutalno