Vasiljević: Policija minimalno intervenisala, od 7.000 ljudi u napadu učestvovalo 200-300

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je policija sinoć u Novom Sadu postupala po zakonu, „minimalno je intervenisala kada je brutalno napadnuta“ i čestitao „šta je izdržala i nakon toga uradila“. „Zamislite kad neko čoveku koji drži štit u ruci otkine futrolu i otme mu pištolj.

Naći ćemo ga, šta mu to treba – da bi mirno šetao, nije tačno, nego da bi napao državu. Priveli smo sinoć 42 lica, ali nastavljamo i sve ćemo identifikovati. Što se tiče policijskog postupanja, svi će biti tamo gde im je mesto. Šta će uraditi drugi državni organi to je za njih pitanje“, rekao je Vasiljević na vanrednoj konferenciji za novinare, na kojoj je govorio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Tokom koferencije su pokazani snimci, za koje je rečeno da