Vasiljević: Policija minimalno intervenisala, od 7.000 ljudi u napadu učestvovalo 200-300

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Anđela Risantijević
Vasiljević: Policija minimalno intervenisala, od 7.000 ljudi u napadu učestvovalo 200-300

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je policija sinoć u Novom Sadu postupala po zakonu, „minimalno je intervenisala kada je brutalno napadnuta“ i čestitao „šta je izdržala i nakon toga uradila“. „Zamislite kad neko čoveku koji drži štit u ruci otkine futrolu i otme mu pištolj.

Naći ćemo ga, šta mu to treba – da bi mirno šetao, nije tačno, nego da bi napao državu. Priveli smo sinoć 42 lica, ali nastavljamo i sve ćemo identifikovati. Što se tiče policijskog postupanja, svi će biti tamo gde im je mesto. Šta će uraditi drugi državni organi to je za njih pitanje“, rekao je Vasiljević na vanrednoj konferenciji za novinare, na kojoj je govorio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Tokom koferencije su pokazani snimci, za koje je rečeno da
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Vučić najavio novi ekonomski program za građane: Evo kada će otkriti o čemu se radi

Vučić najavio novi ekonomski program za građane: Evo kada će otkriti o čemu se radi

Telegraf pre 1 sat
"Sada se to promenilo, ljudi su se probudili iz sna": Vučić o izborima: Biće pre roka, ako studentska lista krene bez…

"Sada se to promenilo, ljudi su se probudili iz sna": Vučić o izborima: Biće pre roka, ako studentska lista krene bez opozicije, imaće i 20 odsto

Blic pre 3 sata
Da nije bilo pomoći države i Vučića, ne znam šta bi bilo sa partizanom: Predrag Mijatović izneo konkretne brojke kada je dug u…

Da nije bilo pomoći države i Vučića, ne znam šta bi bilo sa partizanom: Predrag Mijatović izneo konkretne brojke kada je dug u pitanju

Kurir pre 2 sata
Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi na protestu u Novom Sadu

Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi na protestu u Novom Sadu

N1 Info pre 4 sati
Vučić o Novom Sadu i drugim protestima: Potrošili smo 50 miliona evra na njihovo ludiranje

Vučić o Novom Sadu i drugim protestima: Potrošili smo 50 miliona evra na njihovo ludiranje

Danas pre 3 sata
Izbori pre roka, opet najavljuje predsednik

Izbori pre roka, opet najavljuje predsednik

Danas pre 4 sati
Vučić: Žele vlast bez izbora, dolazak poslanika EP na protest brutalno mešanje u unutrašnja pitanja

Vučić: Žele vlast bez izbora, dolazak poslanika EP na protest brutalno mešanje u unutrašnja pitanja

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNovi SadMinistar unutrašnjih poslovaPolicija

Politika, najnovije vesti »

"Bačen je topovski udar na policiju": Dačić o neredima u Novom Sadu: Jednom policijskom službeniku otet pištolj

"Bačen je topovski udar na policiju": Dačić o neredima u Novom Sadu: Jednom policijskom službeniku otet pištolj

Blic pre 24 minuta
Vučić: Momiroviću su uništil život, on je iz dobre porodice, u politiku je ušao na moj poziv, da bi doprineo nečemu

Vučić: Momiroviću su uništil život, on je iz dobre porodice, u politiku je ušao na moj poziv, da bi doprineo nečemu

NIN pre 4 minuta
Direktor policije: Oko 300 nasilnika napalo policiju, koristili su suzavac, kamenice i topovske udare

Direktor policije: Oko 300 nasilnika napalo policiju, koristili su suzavac, kamenice i topovske udare

RTS pre 24 minuta
Vučić traži hapšenje Šolaka, negira pritiske na N1

Vučić traži hapšenje Šolaka, negira pritiske na N1

Serbian News Media pre 24 minuta
Rektor Univerziteta u Novom Sadu tvrdi: Nije bilo represije u zgradi Rektorata

Rektor Univerziteta u Novom Sadu tvrdi: Nije bilo represije u zgradi Rektorata

Serbian News Media pre 14 minuta