Zelenski uzvraća udarac: "Ne mogu da idem u Moskvu, neka Putin dođe u Kijev. Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste"

Blic pre 3 sata
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da odbija predlog predsednika Rusije Vladimira Putina da dođe u Moskvu na pregovore o diplomatskom rešenju sukoba.

- Ne mogu da idem u Moskvu kada je moja zemlja pod raketama, pod napadima, svakog dana. Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste. Može on da dođe u Kijev - rekao je Zelenski u intervjuu za američki Ej-Bi-Si njuz (ABC News), na lokaciji američkog proizvodnog pogona u zapadnoj Ukrajini koji je nedavno bio meta ruskog raketnog napada. Putin je u sredu rekao da nikada nije bio protiv sastanka sa Zelenskim, navodi ABC i dodaje da je ruski predsednik svog ukrajinskog
