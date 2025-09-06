Frans pres: Policija u Novom Sadu rasterala demonstrante koji i dalje traže prevremene izbore

Francuska novinska agencija Frans pres izvestila je večeras da je „policija suzavcem rasterala“ demonstracije u Novom Sadu „na kojima su hiljade ljudi ponovo tražile prevremene izbore u Srbiji“.

Ove demonstracije protivnika autoritarnog predsednika Aleksandra Vučića deo su niza protesta organizovanih širom zemlje nakon smrtonosnog urušavanja betonske nadstrešnice iznad železničke stanice u Novom Sadu, u kojem je prošlog novembra poginulo 16 ljudi, podseća agencija. „Demonstranti su osudili korupciju i zahtevaju transparentnu istragu, a istovremeno traže prevremene izbore“, izveštava AFP iz Novog Sada. Prema rečima demonstranata, ranije mirne demonstracije