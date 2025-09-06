Frans pres: Policija u Novom Sadu rasterala demonstrante koji i dalje traže prevremene izbore

Danas pre 1 sat  |  Beta
Frans pres: Policija u Novom Sadu rasterala demonstrante koji i dalje traže prevremene izbore

Francuska novinska agencija Frans pres izvestila je večeras da je „policija suzavcem rasterala“ demonstracije u Novom Sadu „na kojima su hiljade ljudi ponovo tražile prevremene izbore u Srbiji“.

Ove demonstracije protivnika autoritarnog predsednika Aleksandra Vučića deo su niza protesta organizovanih širom zemlje nakon smrtonosnog urušavanja betonske nadstrešnice iznad železničke stanice u Novom Sadu, u kojem je prošlog novembra poginulo 16 ljudi, podseća agencija. „Demonstranti su osudili korupciju i zahtevaju transparentnu istragu, a istovremeno traže prevremene izbore“, izveštava AFP iz Novog Sada. Prema rečima demonstranata, ranije mirne demonstracije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

AP: Policija izazvala haos na protestima u Novom Sadu, suzavac, pendreci i juriš na građane

AP: Policija izazvala haos na protestima u Novom Sadu, suzavac, pendreci i juriš na građane

Danas pre 1 sat
AP: Haos u Novom Sadu izazvala policija, ispaljivala je suzavac i jurišala na mirne demonstrante

AP: Haos u Novom Sadu izazvala policija, ispaljivala je suzavac i jurišala na mirne demonstrante

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadAFPkorupcijaIzboriFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Misterija smrti nemačkih političara sve veća! Čak 16 političara krajnje desnice umrlo pred izbpore: "Statistički nemoguće"…

Misterija smrti nemačkih političara sve veća! Čak 16 političara krajnje desnice umrlo pred izbpore: "Statistički nemoguće"

Blic pre 5 minuta
Termometar zagrevanja naše planete Alarmantno stanje: Glečeri se ubrzano tope zbog klimatskih promena - evo šta je potrebno…

Termometar zagrevanja naše planete Alarmantno stanje: Glečeri se ubrzano tope zbog klimatskih promena - evo šta je potrebno uraditi!

Kurir pre 0 minuta
Slika „Portret dame” surov podsetnik na nacističke krađe

Slika „Portret dame” surov podsetnik na nacističke krađe

Politika pre 4 minuta
Frans pres: Policija u Novom Sadu rasterala demonstrante koji i dalje traže prevremene izbore

Frans pres: Policija u Novom Sadu rasterala demonstrante koji i dalje traže prevremene izbore

Danas pre 1 sat
AP: Policija izazvala haos na protestima u Novom Sadu, suzavac, pendreci i juriš na građane

AP: Policija izazvala haos na protestima u Novom Sadu, suzavac, pendreci i juriš na građane

Danas pre 1 sat