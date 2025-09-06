„Putin to razume“: Zelenski povodom predloga da dođe u Moskvu na razgovor sa predsednikom Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbio je predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da dođe u Moskvu na pregovore o diplomatskom rešenju, komentarišući taj predlog prvi put u intervjuu za ABC News, koji je vodila glavna dopisnica za međunarodne poslove Marta Radec u emisiji „This Week“. „On može da dođe u Kijev“, rekao je Zelenski. „Ne mogu da idem u Moskvu dok je moja zemlja pod raketama, pod napadima, svakog dana. Ne mogu da idem u prestonicu tog