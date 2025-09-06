Vasiljević: Upozorili smo ih da ne nasrću na policiju, policija radi svoj posao

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je policija upozorila učesnike protesta u Novom Sadu da ne budu nasilni i podsetio da su obavestili javnost da je Ministarstvo unutrašnjih polsova (MUP) imalo saznanja da će građani napasti policiju. "Upozorili smo ih da ne nasrću na policiju.

Policija radi svoj posao. Svi građani moraju znati da moraju poštovati zakon ove zemlje", rekao je on tokom vanrednog obraćanja sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Istakao je da su došli u situaciju u kojoj nisu mogli da ne intervenišu, "jer smo bili ugroženi i mi i institucije koje čuvamo“. "Pozivamo građane da sva okupljanja budu mirna i u skladu sa zakonom, i da na taj način izraze ono što žele da kažu, a da ne ugrožavaju prava drugih", rekao je