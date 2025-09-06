Vasiljević: Upozorili smo ih da ne nasrću na policiju, policija radi svoj posao

Euronews pre 1 sat  |  Autor: FoNet
Vasiljević: Upozorili smo ih da ne nasrću na policiju, policija radi svoj posao

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je policija upozorila učesnike protesta u Novom Sadu da ne budu nasilni i podsetio da su obavestili javnost da je Ministarstvo unutrašnjih polsova (MUP) imalo saznanja da će građani napasti policiju. "Upozorili smo ih da ne nasrću na policiju.

Policija radi svoj posao. Svi građani moraju znati da moraju poštovati zakon ove zemlje", rekao je on tokom vanrednog obraćanja sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Istakao je da su došli u situaciju u kojoj nisu mogli da ne intervenišu, "jer smo bili ugroženi i mi i institucije koje čuvamo“. "Pozivamo građane da sva okupljanja budu mirna i u skladu sa zakonom, i da na taj način izraze ono što žele da kažu, a da ne ugrožavaju prava drugih", rekao je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučič proglasio pobedu u Novom Sadu

Vučič proglasio pobedu u Novom Sadu

Vreme pre 1 sat
Vučić: „Na svim skupovima u Srbiji 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020“

Vučić: „Na svim skupovima u Srbiji 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020“

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadMUPPolicijadragan vasiljevicprotest u novom sadu

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Počeo sa radom Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu

Vremeplov: Počeo sa radom Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu

RTV pre 20 minuta
Policija upala u Rektorat u Novom Sadu i dekan Madić sa njima: Na ulicama policijska brutalnost, suzavci, topovski udari…

Policija upala u Rektorat u Novom Sadu i dekan Madić sa njima: Na ulicama policijska brutalnost, suzavci, topovski udari, pendreci, ima povređenih među njima i novinara (VIDEO, FOTO)

Danas pre 30 minuta
Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Ozon press pre 40 minuta
Vozom samo balvani

Vozom samo balvani

Radar pre 2 sata
Protest u Novom Sadu: Od tišine i govora, do pirotehnike i intervencije policije

Protest u Novom Sadu: Od tišine i govora, do pirotehnike i intervencije policije

BBC News pre 1 sat