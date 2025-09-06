Stabilno i toplo vreme u Srbiji uz mogućnost pljuskova i grmljavine u drugoj polovini sedmice

Naslovi.ai pre 51 minuta
Stabilno i toplo vreme u Srbiji uz mogućnost pljuskova i grmljavine u drugoj polovini sedmice

U Srbiji se nastavlja toplo i pretežno sunčano vreme sa temperaturama do 33 stepena, dok se promenljivo vreme sa pljuskovima očekuje od druge polovine sedmice.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje da će danas i narednih dana u Srbiji biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, sa maksimalnim temperaturama od 28 do 33 stepena, a tokom dana moguć je lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Blic Blic Blic

Danas će doći do pada temperature za 4 do 6 stepeni, naročito na severozapadu Balkana, uz umereno naoblačenje i lokalnu pojavu slabe kiše, pretežno u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Na istoku i jugu zadržaće se toplo vreme sa sunčanim intervalima. N1 Info Serbian News Media

Prognoza za naredne dane predviđa stabilno i toplo vreme do sredine sledeće sedmice, sa mogućnošću nestabilnosti i kratkotrajne kiše u planinskim predelima od druge polovine sedmice. Vetar će biti slab do umeren severozapadni i severni. Novi magazin Moj Novi Sad Alo

