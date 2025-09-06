Dačić: Asistirali smo ulasku rektora, po nalogu tužioca izvršili smo pretres

Nedeljnik pre 12 minuta
Dačić: Asistirali smo ulasku rektora, po nalogu tužioca izvršili smo pretres
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija noćas u Novom Sadu asistirala ulasku rektora u zgradu Rektorata na njegov poziv, i po nalogu tužioca je izvršila pretres gde je zatekla 142 osobe i da su kod njih osam nađeni suzavac, paniciri, ručno pravljene radio stanice. „Sačinili smo fotodokumentaciju, zapisnik o pretresu, u prisustvu rektora, i policija je napustila Rektorat. Mi se nalazimo ispred. Kako će Univerzitet da funkcioniše, nije
