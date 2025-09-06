Rektor Madić o dešavanjima u Rektoratu: Nisam video nijednu lošu stvar

Rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić ušao je sinoć, posle ponoći, u zgradu Rektorata u pratnji policije.

U razgovoru za 021.rs kaže da u zgradi nije bilo nikakve represije. Na protestu u Novom Sadu u petak došlo je do nasilja, policija je primenila silu nad građanima, uz upotrebu hemijskih sredstava. Više osoba je povređeno i privedeno, a posle ponoći napeto je bilo i kod zgrade Rektorata. Policija je najpre opkolila zgradu u kojoj su se nalazili građani, kao i članovi medicinskog tima za pružanje pomoći povređenima. Nakon opkoljavanja, policija je upala u zgradu