Održan studentski protest u Novom Sadu, akademci traže kažnjavanje policajaca zbog brutalnosti

Danas je u Novom Sadu održan studentski protest zbog, kako su akademci naveli, nasilja koje je policija primenjivala protiv demonstranata prethodnih meseci.

Kolona novosadskih studenata i građana krenula je iz kampusa novsadskog univerziteta, na početku kolone je bio kamion sa razglasom, a demonstranti su duvali u pištaljke i vuvuzele. Okupljeni su zastali ispred policijske stanice Stari grad, a prošli su i pored zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine grada, suda, tužilaštva i Bezbednosno-informativne agencije (BIA). "Novi Sad će zapamtiti taj dan kada policija nije birala koga će tući i šta će nam sve govoriti. Tog