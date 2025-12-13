Održan studentski protest u Novom Sadu, akademci traže kažnjavanje policajaca zbog brutalnosti

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Održan studentski protest u Novom Sadu, akademci traže kažnjavanje policajaca zbog brutalnosti

Danas je u Novom Sadu održan studentski protest zbog, kako su akademci naveli, nasilja koje je policija primenjivala protiv demonstranata prethodnih meseci.

Kolona novosadskih studenata i građana krenula je iz kampusa novsadskog univerziteta, na početku kolone je bio kamion sa razglasom, a demonstranti su duvali u pištaljke i vuvuzele. Okupljeni su zastali ispred policijske stanice Stari grad, a prošli su i pored zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine grada, suda, tužilaštva i Bezbednosno-informativne agencije (BIA). "Novi Sad će zapamtiti taj dan kada policija nije birala koga će tući i šta će nam sve govoriti. Tog
Danas pre 41 minuta
Nova pre 6 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Radio 021 pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
NoviSad.com pre 1 sat
RTS pre 2 sata
