ZAVRŠEN PROTEST: Spontana tišina i odlazak u Bačku Palanku

Moj Novi Sad pre 2 sata
Studenti u blokadi pojedinih novosadskih fakulteta i građani okupili su se danas (13. decembar) u 12.30 časova u univerzitetskom kampusu, gde je počeo protest pod nazivom "Jer je odgovornost put do pravde".

Nakon okupljanja, oko 13 časova formirana je protestna kolona koja je krenula u šetnju gradom. Prva stanica učesnika protesta je Policijska stanica Stari Grad, a zatim je planiran odlazak do Banovine, zgrade suda i tužilaštva, kao i do Policijske uprave u Ulici kralja Petra I. Krajnja tačka šetnje je Železnička stanica u Novom Sadu, odakle će u 15 časova biti organizovan prevoz za Bačku Palanku. Tamo je za 16 časova najavljen veliki protest pod nazivom "Batina je
NIN pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Nova pre 1 sat
Novi magazin pre 2 sata
Radio 021 pre 2 sata
Serbian News Media pre 3 sata
N1 Info pre 3 sata
