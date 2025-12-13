ZAVRŠEN PROTEST: Spontana tišina i odlazak u Bačku Palanku

Studenti u blokadi pojedinih novosadskih fakulteta i građani okupili su se danas (13. decembar) u 12.30 časova u univerzitetskom kampusu, gde je počeo protest pod nazivom "Jer je odgovornost put do pravde".

Nakon okupljanja, oko 13 časova formirana je protestna kolona koja je krenula u šetnju gradom. Prva stanica učesnika protesta je Policijska stanica Stari Grad, a zatim je planiran odlazak do Banovine, zgrade suda i tužilaštva, kao i do Policijske uprave u Ulici kralja Petra I. Krajnja tačka šetnje je Železnička stanica u Novom Sadu, odakle će u 15 časova biti organizovan prevoz za Bačku Palanku. Tamo je za 16 časova najavljen veliki protest pod nazivom "Batina je