Vlada bez imena i prezimena

Iako Dodik trenutno ne može nikome dati mandat za sastav Vlade, jer nakon presude Suda BiH više nije predsednik Srpske, on je ovaj posao poverio svom kumu Savi Miniću

za Radar iz Banjaluke Nova Vlada Republike Srpske na čelu sa Savom Minićem imaće četiri nova imena u svom sastavu, dva ministra će rotirati pozicije, jedna partija je u potpunosti izbačena iz izvršne vlasti, dok je jedna ušla. Pored Gorana Selaka, Borivoja Golubovića i Anđelke Kuzmić novo ime u Vladi je i Zoran Stevanović, aktuelni poslanik i direktor Alumine iz Zvornika. On će biti novi ministar saobraćaja i veza umjesto Nedeljka Čubrilovića čija je partija