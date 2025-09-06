VIDEO: Policija krenula da uđe na PMF, dekan ih obavestio da nisu pozvani

Tokom noći, policija je krenula ka ulazu na Prirodno-matematički fakultet, ali ih je zaustavio dekan PMF-a Srđan Rončević.

Dekan je izašao ispred fakulteta i preko megafona obavestio policajce da nisu pozvani i da nemaju zakonsko pravo da ulaze na fakultet. View this post on Instagram A post shared by Studenti PMF-a u Novom Sadu (@blokadapmf) Kako navode iz uprave Prirodno-matematičkog fakulteta, policija je, u tom trenutku, to i ispoštovala. Policija želi da upadne na PMF iako se dekan PMF-a nalazi na fakultetu i nije ih pozvao??? pic.twitter.com/8cBhcyuffe — Blokada FFUNS
