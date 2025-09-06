Direktor policije: Oko 300 nasilnika napalo policiju, koristili su suzavac, kamenice i topovske udare

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je u obraćanju javnosti povodom sukoba demonstranata i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tokom protesta "Srbijo, da li se čujemo" da je od 7.000 učesnika skupa oko 2.800 došlo ispred zgrade fakulteta, a njih između 200 i 300 učestvovalo u sukobima i neredima. Naglasio je da je policija minimalno intervenisala tek kada su napadi na nju postali učestali. Prskali su suzavcem policijske službenike, gađali ih kamenicama, bacili više topovskih udara u

Direktor policije i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Dragan Vasiljević i Ivica Dačić, istakli su u obraćanju javnosti povodom sukoba demonstranata i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tokom protesta "Srbijo, da li se čujemo", da su napadi na policiju u poslednje vreme masovni i nezapamćeni. Direktor policije je naglasio da se na svim dostupnim video-snimcima jasno vidi da nije policija započela napad, već da je intervenisala kada je napadnuta.