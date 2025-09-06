Macut: Nezabeležen vandalizam, policija sprečila da posledice budu još veće

RTS pre 2 sata
Macut: Nezabeležen vandalizam, policija sprečila da posledice budu još veće

Premijer Đuro Macut, povodom sinoćnjih nereda u Novom Sadu, osudio je svaki oblik nasilja i vandalizma, i pohvalio ponašanje policije koja je, kako je rekao, sprečila da posledice napada budu još veće. Ministarstvo pravde pozvalo je sve nadležne institucije da hitno reaguju i preduzmu mere radi očuvanja ustavnog poretka, bezbednosti građana i zaštite imovine.

"Povodom brutalnog napada na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, predsednik Vlade Republike Srbije, prof. dr Đuro Macut, najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja i vandalizma koji je, po svim svojim obeležjima, ultralevičarski i anarhistički“, saopštila je Vlada Srbije povodom sinoćnjih nereda u Novom Sadu. Premijer je, navodi se u saopštenju, izjavio da je posebno eklatantno to što je tokom napada zapaljena zgrada
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Bačen je topovski udar na policiju": Dačić o neredima u Novom Sadu: Rektor zvao policiju, jednom policijskom službeniku otet…

"Bačen je topovski udar na policiju": Dačić o neredima u Novom Sadu: Rektor zvao policiju, jednom policijskom službeniku otet pištolj (video)

Blic pre 28 minuta
Dačić o neredima u Novom Sadu: Desio se masovan napad na policiju i zaprepašćujuće nasilje

Dačić o neredima u Novom Sadu: Desio se masovan napad na policiju i zaprepašćujuće nasilje

Blic pre 28 minuta
Informerova "proročanska" objava: Najava haosa u Novom Sadu pre samog sukoba - da li su nešto znali ili je u pitanju…

Informerova "proročanska" objava: Najava haosa u Novom Sadu pre samog sukoba - da li su nešto znali ili je u pitanju "slučajnost"?

N1 Info pre 58 minuta
"Kičmom protiv nasilja": Studenti i večeras pozvali na proteste širom Srbije

"Kičmom protiv nasilja": Studenti i večeras pozvali na proteste širom Srbije

Euronews pre 1 sat
(BLOG) "Novi Sad ne praštamo" - večeras novi protesti, Vučić zbog prenosa uživo pritiska tužilaštvo da se obračuna s N1

(BLOG) "Novi Sad ne praštamo" - večeras novi protesti, Vučić zbog prenosa uživo pritiska tužilaštvo da se obračuna s N1

N1 Info pre 1 sat
„Kičmom protiv nasilja“: Studenti pozvali na proteste večeras zbog policijske brutalnosti u Novom Sadu

„Kičmom protiv nasilja“: Studenti pozvali na proteste večeras zbog policijske brutalnosti u Novom Sadu

Nedeljnik pre 2 sata
Direktor policije: Oko 300 nasilnika napalo policiju, koristili su suzavac, kamenice i topovske udare

Direktor policije: Oko 300 nasilnika napalo policiju, koristili su suzavac, kamenice i topovske udare

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike SrbijeMinistarstvo pravdeNovi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Socijalisti i demokrate EP osudili policijsko nasilje u Novom Sadu i odnos Vučića prema poslanicima

Socijalisti i demokrate EP osudili policijsko nasilje u Novom Sadu i odnos Vučića prema poslanicima

Danas pre 59 minuta
Kad će već ta vruća jesen?

Kad će već ta vruća jesen?

Danas pre 1 sat
Bravo o Vučiću: Pred nama stoji unezvereni, raspojasani autokrata, nesposoban da uvaži realnost

Bravo o Vučiću: Pred nama stoji unezvereni, raspojasani autokrata, nesposoban da uvaži realnost

Danas pre 2 sata
Dačić o neredima u Novom Sadu: Desio se masovan napad na policiju i zaprepašćujuće nasilje

Dačić o neredima u Novom Sadu: Desio se masovan napad na policiju i zaprepašćujuće nasilje

Blic pre 28 minuta
"Bačen je topovski udar na policiju": Dačić o neredima u Novom Sadu: Rektor zvao policiju, jednom policijskom službeniku otet…

"Bačen je topovski udar na policiju": Dačić o neredima u Novom Sadu: Rektor zvao policiju, jednom policijskom službeniku otet pištolj (video)

Blic pre 28 minuta