Macut: Nezabeležen vandalizam, policija sprečila da posledice budu još veće

Premijer Đuro Macut, povodom sinoćnjih nereda u Novom Sadu, osudio je svaki oblik nasilja i vandalizma, i pohvalio ponašanje policije koja je, kako je rekao, sprečila da posledice napada budu još veće. Ministarstvo pravde pozvalo je sve nadležne institucije da hitno reaguju i preduzmu mere radi očuvanja ustavnog poretka, bezbednosti građana i zaštite imovine.

"Povodom brutalnog napada na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, predsednik Vlade Republike Srbije, prof. dr Đuro Macut, najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja i vandalizma koji je, po svim svojim obeležjima, ultralevičarski i anarhistički“, saopštila je Vlada Srbije povodom sinoćnjih nereda u Novom Sadu. Premijer je, navodi se u saopštenju, izjavio da je posebno eklatantno to što je tokom napada zapaljena zgrada