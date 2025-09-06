Pretežno sunčano uz umerenu oblačnost, temperatura do 33 stepena

U Srbiji će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab i umeren severozapadni vetar. Nestabilno vreme očekuje se u drugoj polovini sledeće sedmice.

Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 19 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu i istoku od 31 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab do umeren severozapadni vetar, sa jutarnjom temperaturom oko 19, a najvišom dnevnom oko 29 stepeni. Prognoza za naredne dane Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. septembra, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa najvišom dnevnom