Pretežno sunčano uz umerenu oblačnost, temperatura do 33 stepena

RTS pre 45 minuta
Pretežno sunčano uz umerenu oblačnost, temperatura do 33 stepena

U Srbiji će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab i umeren severozapadni vetar. Nestabilno vreme očekuje se u drugoj polovini sledeće sedmice.

Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 19 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu i istoku od 31 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab do umeren severozapadni vetar, sa jutarnjom temperaturom oko 19, a najvišom dnevnom oko 29 stepeni. Prognoza za naredne dane Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. septembra, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa najvišom dnevnom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vreli septembar zapalio Srbiju! Uživajte dok možete, jer se sprema atmosferski obrt

Vreli septembar zapalio Srbiju! Uživajte dok možete, jer se sprema atmosferski obrt

Alo pre 35 minuta
Vremenska prognoza za 6. septembar: U većini mesta temperatura će biti nekoliko stepeni niža nego juče

Vremenska prognoza za 6. septembar: U većini mesta temperatura će biti nekoliko stepeni niža nego juče

Mondo pre 1 sat
Danas sunčano i toplo: Najviša dnevna 34 na istoku, u Beogradu 28 stepeni

Danas sunčano i toplo: Najviša dnevna 34 na istoku, u Beogradu 28 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Roditelji ćerkama masovno daju ova muslimanska imena: Misle da su stara srpska, ali su u teškoj zabludi!

Roditelji ćerkama masovno daju ova muslimanska imena: Misle da su stara srpska, ali su u teškoj zabludi!

Alo pre 35 minuta
Danas je sveti Evtihije Ovu molitvu obavezno izgovorite

Danas je sveti Evtihije Ovu molitvu obavezno izgovorite

Alo pre 35 minuta
Vreli septembar zapalio Srbiju! Uživajte dok možete, jer se sprema atmosferski obrt

Vreli septembar zapalio Srbiju! Uživajte dok možete, jer se sprema atmosferski obrt

Alo pre 35 minuta
Nepoznata uloga Bele Krleže u NDH

Nepoznata uloga Bele Krleže u NDH

Velike priče pre 1 sat
Sreća što psi ne umeju da čitaju

Sreća što psi ne umeju da čitaju

Velike priče pre 1 sat