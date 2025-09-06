Vučić:Vojni savez Hrvatske i Slovenije izrazito neprijateljski prema Srbiji, razgovaraću sa Ruteom

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug
Vučić:Vojni savez Hrvatske i Slovenije izrazito neprijateljski prema Srbiji, razgovaraću sa Ruteom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga zabrinjava ćutanje predstavnika EU i NATO na deklaraciju o vojnoj saradnji Hrvatske i Slovenije, jer imamo negativna iskustva iz devedesetih godina kada su se ti isti okupljali protiv Srba i Srbije, kao i da će pokušati da razgovara o tome i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Vučić je istakao da su ti akti jasno i izrazito neprijateljski prema srpskom narodu i prema državi Srbiji, ali da moramo da "spustimo loptu" i da građani ne treba da brinu, kao i da moramo da nastavimo da snažimo zemlju i vojsku kao odvraćajući faktor. "Zabrinjava me ćutanje ljudi iz Evropske unije, iz NATO-a. Pokušaću da razgovaram i sa Markom Ruteom, da vidim o čemu se radi, jer teško da može opet da mi kaže da ne zna o čemu se radi, kao što je bio slučaj oko
