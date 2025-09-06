Protest u Novom Sadu: Policija upala u Rektorat, dekan sprečio ulazak policije u PMF

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (P. V.)
Protest u Novom Sadu: Policija upala u Rektorat, dekan sprečio ulazak policije u PMF

U Novom Sadu je u petak uveče održan protest “Srbijo, da li se čujemo”. Više hiljada građana prisustvovalo je mirnom skupu, reagujući time na nasilje policije koje su pretrpeli 1. septembra, nakon komemorativne šetnje. Pred kraj obraćanja govornika, MUP Srbije objavio upozorenje “da imaju podatke da će policija večeras biti napadnuta”.

Nakon skupa građani su se, na poziv studenata, okupili ispred zgrade Filozofskog fakuleta, koju je 10. dan zaredom okupirao dekan i policija. Ispred zgrade došlo je do koškanja između nekolicine maskiranih muškaraca i policije, koja je potom uzvratila silovitim, brzim i masovnim napadima. Policija je sve pred sobom potiskivala, mnogo je građana povređeno, korišćena su hemijska sredstva. Još uvek nije poznato koliko je ljudi povređeno, a koliko privedeno sinoć – i
