Maduro pokazao zube Amerikancima "Ako se to desi, ulazimo u oružanu fazu borbe!"

Alo pre 1 sat
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro osudio je ''pretnje'' Sjedinjenih Američkih Država, rekavši da će ''ući u fazu oružane borbe'' ako Venecuela bude napadnuta.

Maduro je rekao da se Venecuela ''još uvek nalazi u neoružanoj fazi borbe, koja je politička, komunikaciona i institucionalna faza“, ali je dodao da ako ''bude napadnuta na neki način, prešla bi u fazu oružane, planirane, organizovane borbe svih ljudi protiv agresije, bilo lokalne, regionalne ili nacionalne“, prenosi Efe. Takođe je napomenuo da se Venecuela nalazi u' ''fazi spremnosti i pripreme“ za odbranu i da će preći na ''raspoređivanje odbrambenih kapaciteta,
