"Ući će u fazu oružane borbe": Hitno upozorenje Americi stiglo iz ove zemlje: "Niko neće moći da nas porobi"

Blic pre 5 sati
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro osudio je "pretnje" Sjedinjenih Američkih Država, rekavši da će "ući u fazu oružane borbe" ako Venecuela bude napadnuta.

Maduro je rekao da se Venecuela "još uvek nalazi u neoružanoj fazi borbe, koja je politička, komunikaciona i institucionalna faza", ali je dodao da ako "bude napadnuta na neki način, prešla bi u fazu oružane, planirane, organizovane borbe svih ljudi protiv agresije, bilo lokalne, regionalne ili nacionalne", prenosi Efe. Takođe je napomenuo da se Venecuela nalazi u ''fazi spremnosti i pripreme" za odbranu i da će preći na "raspoređivanje odbrambenih kapaciteta,
