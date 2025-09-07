Novi pakleni plan Zelenskog i Makrona Nakon ruskih napada, dogovorili su jedno

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom o sinoćnim masovnim ruskim vazdušnim napadima i rekao da Pariz i Kijev zajedno pripremaju nove mere za jačanje ukrajinske odbrane

'Koordinirali smo naše diplomatske napore, sledeće korake i kontakte sa partnerima kako bismo obezbedili odgovarajući odgovor'', naveo je Zelenski na mreži X. On je dodao da su u napadima širom Ukrajine četiri osobe poginule, a više od 44 je povređeno, dok su interventne ekipe i dalje na terenu. Zelenski je ranije danas pozvao saveznike da "sprovedu sve što je dogovoreno u Parizu". Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da je tokom noći Ukrajinu pogodilo "više