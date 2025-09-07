Novi pakleni plan Zelenskog i Makrona Nakon ruskih napada, dogovorili su jedno

Alo pre 40 minuta
Novi pakleni plan Zelenskog i Makrona Nakon ruskih napada, dogovorili su jedno

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom o sinoćnim masovnim ruskim vazdušnim napadima i rekao da Pariz i Kijev zajedno pripremaju nove mere za jačanje ukrajinske odbrane

'Koordinirali smo naše diplomatske napore, sledeće korake i kontakte sa partnerima kako bismo obezbedili odgovarajući odgovor'', naveo je Zelenski na mreži X. On je dodao da su u napadima širom Ukrajine četiri osobe poginule, a više od 44 je povređeno, dok su interventne ekipe i dalje na terenu. Zelenski je ranije danas pozvao saveznike da "sprovedu sve što je dogovoreno u Parizu". Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da je tokom noći Ukrajinu pogodilo "više
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade - Poljska podigla avione

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade - Poljska podigla avione

RTV pre 35 minuta
Ruska vojska tvrdi da je gađala samo vojne lokacije tokom noćašnjih napada na Ukrajinu

Ruska vojska tvrdi da je gađala samo vojne lokacije tokom noćašnjih napada na Ukrajinu

N1 Info pre 45 minuta
Makron posle velikog vazdušnog napada na Kijev: Rusija se sve više zatvara u logiku rata i terora

Makron posle velikog vazdušnog napada na Kijev: Rusija se sve više zatvara u logiku rata i terora

NIN pre 15 minuta
Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade; Kijev uzvratio napadom na naftovod "Družba" – Poljska podigla avione

Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade; Kijev uzvratio napadom na naftovod "Družba" – Poljska podigla avione

RTS pre 15 minuta
Uživo Ukrajinci poraženi; Izveden napad visokopreciznim oružjem FOTO/VIDEO

Uživo Ukrajinci poraženi; Izveden napad visokopreciznim oružjem FOTO/VIDEO

B92 pre 15 minuta
Makron posle najvećeg ruskog napada na Kijev: Rusija se sve više zatvara u logiku rata i terora

Makron posle najvećeg ruskog napada na Kijev: Rusija se sve više zatvara u logiku rata i terora

Danas pre 1 sat
Uživo gori zgrada ukrajinske vlade u Kijevu Podignuti NATO avioni, ima mrtvih i ranjenih, Ukrajina krvari

Uživo gori zgrada ukrajinske vlade u Kijevu Podignuti NATO avioni, ima mrtvih i ranjenih, Ukrajina krvari

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaKijevParizVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Džihić: Dilovima, a poslednji je u vezi s litijumom, održavaju Vučića na vlasti - u to ime žrtvuju evropske vrednosti

Džihić: Dilovima, a poslednji je u vezi s litijumom, održavaju Vučića na vlasti - u to ime žrtvuju evropske vrednosti

N1 Info pre 25 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade - Poljska podigla avione

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade - Poljska podigla avione

RTV pre 35 minuta
Izrael preti jednostranom akcijom državama koje priznaju Palestinu

Izrael preti jednostranom akcijom državama koje priznaju Palestinu

Danas pre 0 minuta
Grčka sprema poreske olakšice za spas srednje klase

Grčka sprema poreske olakšice za spas srednje klase

Bloomberg Adria pre 15 minuta
Zagrebački planinari: „Poludivlji konji celu noć napadali naše sklonište na Dinari“

Zagrebački planinari: „Poludivlji konji celu noć napadali naše sklonište na Dinari“

Nova pre 50 minuta