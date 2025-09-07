Počinju jesenji pljuskovi! Objavljene i mape! Evo kakvo nas vreme čeka u septembru!

Pred nama je još pet do sedam dana kasnog leta nakon čega je sve izvesnija promena vremena i dolazak jeseni.

U Srbiji će tokom vikenda biti svežije vreme, a od sledeće nedelje ponovo toplo. Novi talas osveženja stiže polovinom naredne sedmice, dok će u drugom delu ponovo biti malo toplije, ali nestabilno. Jače zahlađenje sa padavinama moguće je oko 15. septembra, najavio je meteorolog amater na svom Fejsbuk profilu Marko Čubrilo. - Danas i sutra pretežno sunčano uz severozapadni vetar i malo svežije u odnosu na protekle dane, posebno na zapadu regiona. Vrlo retkih