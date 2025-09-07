"Ne bih Ja nekome da sudim, nisu za mene zvezde granda": Željko Samardžić iskreno o karijeri: "Vodio sam računa o rečima u svojim pesmama" (video)

Željko Samardžić gost je na velikom koncertu svoje koleginice Ane Bekute.

Željko je za "Blic" otkrio sve o prijateljstvu sa Anom, ali i o tajni svojih pesama koje se pevaju i dan danas. - Ana i ja ćemo zajedno otpevati pesmu "Slutim", to joj je za rođendan. Spremio sam i jedan buket cveća. - Ja ne pamtim da sam u svojoj mladosti bio toliko tražen koliko me zovu sad ovih godina, kad sam pri kraju karijere i svega. Neverovatno, moja unuka Nina zna sve pesme. Dosta mladih slušaju pesme. Vaskrsle su pesme. Pesme Željka Samardžića slušaju sve