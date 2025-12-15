On je najmlađi pevač koji će nastupiti na koncertu posvećenom Šabanu Šauliću! S njim sam pevao još kao dete

Kurir pre 2 sata
On je najmlađi pevač koji će nastupiti na koncertu posvećenom Šabanu Šauliću! S njim sam pevao još kao dete

Nermin Handžić, mladi pevač i pobednik “ Zvezda Granda” jedan je od pevača koji će nastupiti na humanitarnom koncertu koji će biti održan u Sava centru 17. ferbruara u čast Šabana Šaulića.

Na konferenciji za medije istakao je da mu posebnu čast što će nastupiti sa veliki imenima naše muzičke scene. “Velika je čast što mi je porodica Šaulić ukazala poverenje da ja kao mladi umetnik budem međeu najvećim imenima naše muzičke scene” rekao je Nermin. Imao je priliku da još kao dete prvi put nastupi sa pokojnim Šabanom, a kako kaže taj nastup pamtiće zauvek. “Šaban je bio jedini moj muzički uzor, prvi put sam sa njim pevao još kao dete, sa deset godina i
