Marija Šerifović Mnogo sam postigla za ove 22 godine, ali na ovo sam najponosnija

Fondacija “Šaban Šaulić”, osnovana pod pokroviteljstvom porodice “kralja narodne muzike”, danas je počela sa radom.

Fondacija ima za cilj da pomogne u afirmaciji mladim talentima koji žele da se dokažu u svetu muzike. - Ovo je jedan od najznačajnijih, ujedno i najemotivnijih dana za moju porodicu, Šabanove prijatelje, saradnike i za mene – rekla je Šabanova udovica, Gordana Šaulić, pa dodala: - Sve ove godine trudimo se kao njegovi najbliži da očuvamo uspomenu i da podsećamo na ogromnu zaostavštinu koju je Šaban ostavio muzici. On je bio čovek koji je uvek davao šansu mladim