Marija Šerifović Mnogo sam postigla za ove 22 godine, ali na ovo sam najponosnija

Hello pre 5 sati
Marija Šerifović Mnogo sam postigla za ove 22 godine, ali na ovo sam najponosnija

Fondacija “Šaban Šaulić”, osnovana pod pokroviteljstvom porodice “kralja narodne muzike”, danas je počela sa radom.

Fondacija ima za cilj da pomogne u afirmaciji mladim talentima koji žele da se dokažu u svetu muzike. - Ovo je jedan od najznačajnijih, ujedno i najemotivnijih dana za moju porodicu, Šabanove prijatelje, saradnike i za mene – rekla je Šabanova udovica, Gordana Šaulić, pa dodala: - Sve ove godine trudimo se kao njegovi najbliži da očuvamo uspomenu i da podsećamo na ogromnu zaostavštinu koju je Šaban ostavio muzici. On je bio čovek koji je uvek davao šansu mladim
Otvori na hellomagazin.rs

Povezane vesti »

"Meša se ponos i tuga" Gordana i Ilda Šaulić progovorile o Šabanu Šauliću i planovima: "Trudimo se da sačuvamo uspomenu na…

"Meša se ponos i tuga" Gordana i Ilda Šaulić progovorile o Šabanu Šauliću i planovima: "Trudimo se da sačuvamo uspomenu na njega"

Blic pre 11 minuta
"Nadam se da gospodin negde gore sedi, uživa i gleda nas" Marija Šerifović emotivno o Šabanu Šauliću, pevačeva udovica je grli…

"Nadam se da gospodin negde gore sedi, uživa i gleda nas" Marija Šerifović emotivno o Šabanu Šauliću, pevačeva udovica je grli (video)

Blic pre 2 sata
Ovo je jedan od najemotivnijih dana za moju porodicu: Osnovana fondacija u čast Šabana Šaulića, Goca jedva zadržala suze

Ovo je jedan od najemotivnijih dana za moju porodicu: Osnovana fondacija u čast Šabana Šaulića, Goca jedva zadržala suze

Story pre 4 sati
Pevač prvi put nastupao sa Šabanom Šaulićem, imao je samo 10 godina: "On je bio moj jedini muzički uzor, tada mi se ostvario…

Pevač prvi put nastupao sa Šabanom Šaulićem, imao je samo 10 godina: "On je bio moj jedini muzički uzor, tada mi se ostvario san" (video)

Blic pre 6 sati
On je najmlađi pevač koji će nastupiti na koncertu posvećenom Šabanu Šauliću! S njim sam pevao još kao dete

On je najmlađi pevač koji će nastupiti na koncertu posvećenom Šabanu Šauliću! S njim sam pevao još kao dete

Kurir pre 5 sati
Šaban je moj jedini uzor: On je najmlađi pevač koji će nastupiti na humanitarnom koncertu posvećenom Šabanu Šauliću (foto)…

Šaban je moj jedini uzor: On je najmlađi pevač koji će nastupiti na humanitarnom koncertu posvećenom Šabanu Šauliću (foto)

Večernje novosti pre 5 sati
Verujemo u ljubav: Humanitarna fondacija “Šaban Šaulić” pomagaće mladim talentima, sledi i veliki koncert (foto)

Verujemo u ljubav: Humanitarna fondacija “Šaban Šaulić” pomagaće mladim talentima, sledi i veliki koncert (foto)

Večernje novosti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Marija ŠerifovićŠaban Šaulić

Zabava, najnovije vesti »

Kuća kao prodavnica praznične dekoracije! Pevačica pokazala kako je ukrasila dom pred Novu godinu, sve pršti! (foto)

Kuća kao prodavnica praznične dekoracije! Pevačica pokazala kako je ukrasila dom pred Novu godinu, sve pršti! (foto)

Blic pre 6 minuta
Svet posmatra gigantsku kocku u pustinji i ne zna šta da očekuje! Sa ivicama dugim 400 metara preti da postane najveća…

Svet posmatra gigantsku kocku u pustinji i ne zna šta da očekuje! Sa ivicama dugim 400 metara preti da postane najveća konstrukcija na svetu (foto/video)

Blic pre 1 sat
Sipajte so u odvod pre spavanja, više nikada nećete zvati majstora: Ljudi se kunu u ovaj trik

Sipajte so u odvod pre spavanja, više nikada nećete zvati majstora: Ljudi se kunu u ovaj trik

Blic pre 26 minuta
"Dobio je blagoslov od Čole" Za Zdravkovu ćerku i od ptice mleko! Una obilazi Evropu sa bogatim partnerom, sve pokazala (foto)…

"Dobio je blagoslov od Čole" Za Zdravkovu ćerku i od ptice mleko! Una obilazi Evropu sa bogatim partnerom, sve pokazala (foto)

Blic pre 26 minuta
Maju Berović razapeli na mrežama: Zbog slika sa mrtvom lisicom se digao internet, sada se oglasio njen saradnik: "Naj***li smo"…

Maju Berović razapeli na mrežama: Zbog slika sa mrtvom lisicom se digao internet, sada se oglasio njen saradnik: "Naj***li smo"

Blic pre 31 minuta