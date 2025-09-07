Nacionalni tim je naš ponos, drugi nemamo – FSS apelovao na navijače pred Englesku: Da bude praznik sporta i poštovanja

Dnevnik pre 23 minuta
Fudbaleri Srbije igraju u utorak u 20.45 časova protiv Engleske u Beogradu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

– U tom meču našim reprezentativcima je potrebna moćna podrška sa tribina, a dugi redovi još od prvog dana prodaje ulaznica, govore da će „orlovi“ imati 12. igrača. Zbog svega navedenog, ali pre svega velike lupe UEFA i FIFA pod kojom se nalazi Fudbalski savez Srbije, prošlosti koja govori da smo zbog raznih incidenata bili predmet disciplinskih mera, apel navijačima da u svet pošaljemo sliku koja će biti ponos svih nas – navodi Fudbalski savez Srbije. UEFA i FIFA
