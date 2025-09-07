Direktor policije Vasiljević: Na skupovima protiv blokada okupilo se 126.399 ljudi, sprečeni sukobi u Čačku i Šapcu

Direktor policije general policije Dragan Vasiljević izjavio je da se na skupovima protiv blokada u 111 mesta u Republici Srbiji danas okupilo 126.399 ljudi kao i da nije bilo povređenih građana niti policajaca.

On je rekao da je na pojedinim lokacijama došlo do neprijavljenih okupljanja, pri čemu su građani na takvim mestima pokušali da zatvore prolaz onima koji su se kretali u protestima protiv blokada. "U Šapcu su građani koji su učestvovali u neprijavljenom skupu zaustavili prolaz drugim građanima. Policija je ubrzo stigla, postavila kordon i sprečila eventualni sukob, a tokom intervencije primećena je određena doza agresije učesnika neprijavljenog skupa“, rekao je