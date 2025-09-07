Direktor policije Vasiljević: Na skupovima protiv blokada okupilo se 126.399 ljudi, sprečeni sukobi u Čačku i Šapcu

Euronews pre 29 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Direktor policije Vasiljević: Na skupovima protiv blokada okupilo se 126.399 ljudi, sprečeni sukobi u Čačku i Šapcu

Direktor policije general policije Dragan Vasiljević izjavio je da se na skupovima protiv blokada u 111 mesta u Republici Srbiji danas okupilo 126.399 ljudi kao i da nije bilo povređenih građana niti policajaca.

On je rekao da je na pojedinim lokacijama došlo do neprijavljenih okupljanja, pri čemu su građani na takvim mestima pokušali da zatvore prolaz onima koji su se kretali u protestima protiv blokada. "U Šapcu su građani koji su učestvovali u neprijavljenom skupu zaustavili prolaz drugim građanima. Policija je ubrzo stigla, postavila kordon i sprečila eventualni sukob, a tokom intervencije primećena je određena doza agresije učesnika neprijavljenog skupa“, rekao je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada, Vučić najavio "vreme odgovornosti" za sve koji su kršili zakon i obećao…

Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada, Vučić najavio "vreme odgovornosti" za sve koji su kršili zakon i obećao promene unutar sistema

RTV pre 30 minuta
Čačani prvo jurili SNS-ovce po gradu, pa im blokirali autobuse (video)

Čačani prvo jurili SNS-ovce po gradu, pa im blokirali autobuse (video)

Pravda pre 5 minuta
BLOG UŽIVO Čačani blokirali autobuse naprednjacima, nisu im dali da se vrate kući: Napeto na paralelnim skupovima SNS i…

BLOG UŽIVO Čačani blokirali autobuse naprednjacima, nisu im dali da se vrate kući: Napeto na paralelnim skupovima SNS i građana, kordoni policije razdvajali dve grupe

Nova pre 29 minuta
Čačani sprečili odlazak autobusa sa pristalicama SNS-a

Čačani sprečili odlazak autobusa sa pristalicama SNS-a

Serbian News Media pre 9 minuta
Građani Šapca simbolično “čiste” grad od korupcije

Građani Šapca simbolično “čiste” grad od korupcije

Serbian News Media pre 14 minuta
Novi skupovi za i protiv blokada: Napeto u Čačku, Šapcu i Kosjeriću(BLOG)

Novi skupovi za i protiv blokada: Napeto u Čačku, Šapcu i Kosjeriću(BLOG)

Novi magazin pre 30 minuta
(BLOG) Novi skupovi za i protiv blokada: Pirotehnika u Šapcu, koškanje u Čačku - policija razdvajala suprotstavljene grupe

(BLOG) Novi skupovi za i protiv blokada: Pirotehnika u Šapcu, koškanje u Čačku - policija razdvajala suprotstavljene grupe

N1 Info pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacČačaksrbijaprotestiPolicijadragan vasiljevicblokade

Politika, najnovije vesti »

Sve je proteklo bez incidenata: Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "Na 111 lokacija bilo prisutno više od 126.000…

Sve je proteklo bez incidenata: Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "Na 111 lokacija bilo prisutno više od 126.000 ljudi"

Blic pre 54 minuta
Kordon policije razdvaja dva skupa u Nišu: Demonstranti gađali jajima pristalice SNS u Čačku (foto/video)

Kordon policije razdvaja dva skupa u Nišu: Demonstranti gađali jajima pristalice SNS u Čačku (foto/video)

Blic pre 2 sata
"Dovoljno je da vidite njegovu reakciju": Vučić o smeni komandanta SAJ: "Kad postoji neki problem ili potreba da se krivica na…

"Dovoljno je da vidite njegovu reakciju": Vučić o smeni komandanta SAJ: "Kad postoji neki problem ili potreba da se krivica na nekog prebaci, to uvek urade’"

Blic pre 2 sata
Brnabić iznenađena novinarom Danasa u Borči, pa poručila: Vi širite mržnju

Brnabić iznenađena novinarom Danasa u Borči, pa poručila: Vi širite mržnju

Danas pre 2 sata
Koliko je stranim političarima mesto na protestima i zašto se buni Marko Đurić?

Koliko je stranim političarima mesto na protestima i zašto se buni Marko Đurić?

Danas pre 3 sata