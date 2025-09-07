Pucali sa motora i palili kuće: Najmanje 55 ubijenih, među kojima 5 vojnika na severoistoku Nigerije

Kurir pre 19 minuta  |  Beta
Pucali sa motora i palili kuće: Najmanje 55 ubijenih, među kojima 5 vojnika na severoistoku Nigerije

Džihadisti su ubili najmanje 55 ljudi na severoistoku Nigerije u napadu u petak uveče, saopštili su za Frans pres izvori bliski snagama bezbednostima i jednoj nevladinoj organizaciji.

Napad se dogodio u grad Darul Džama, u kojem se nalazi vojna baza na granici između Nigerije i Kameruna. Izvori bliski snagama bezbednosti su rekli da je među poginulima pet vojnika. Iako je nasilje džihadista u Nigeriji opalo od najgorih sukoba sa grupom Boko Haram (2013-2015), pobunjenici, posebno iz otcepljene grupe Islamska država u Zapadnoj Africi, nastavljaju da sprovode napade u ruralnim područjima severoistoka. Očevici su rekli da su napadači stigli na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Najmanje 55 mrtvih u napadu džihadista u Nigeriji

Najmanje 55 mrtvih u napadu džihadista u Nigeriji

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NigerijaAfrika

Svet, najnovije vesti »

Maduro pokazao zube Amerikancima "Ako se to desi, ulazimo u oružanu fazu borbe!"

Maduro pokazao zube Amerikancima "Ako se to desi, ulazimo u oružanu fazu borbe!"

Alo pre 4 minuta
Profit ispred slobode

Profit ispred slobode

Radar pre 59 minuta
Karlo (15) će danas postati prvi svetac milenijalac: Pripisuju mu se ova čuda, poznat je i kao "Božiji influenser" (foto…

Karlo (15) će danas postati prvi svetac milenijalac: Pripisuju mu se ova čuda, poznat je i kao "Božiji influenser" (foto, video)

Blic pre 54 minuta
(Foto) "Volim miris deportacija ujutru": Tramp objavio fotografiju u vojnoj uniformi, oko njega vatra i helikopteri: "Saznaće…

(Foto) "Volim miris deportacija ujutru": Tramp objavio fotografiju u vojnoj uniformi, oko njega vatra i helikopteri: "Saznaće šta je Ministarstvo rata"

Blic pre 1 sat
Rusi dronovima napali Zaporožje: Povređeno 15 osoba, uništen vrtić

Rusi dronovima napali Zaporožje: Povređeno 15 osoba, uništen vrtić

Blic pre 39 minuta