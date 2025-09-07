Najmanje 60 ubijenih u napadu Boko Harama u Nigeriji

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Najmanje 60 ubijenih u napadu Boko Harama u Nigeriji

Najmanje 60 ljudi, uključujući sedmoro vojnika, ubijeno je u napadu militanata Boko Harama na selo u nigerijskoj državi Borno, u koje su se ljudi vratili tek prošlog meseca nakon što su godinama bili raseljeni, rekli su danas meštani za Reuters.

Nigerijska vojska navodi da je poslednjih meseci pojačala operacije protiv pobunjenika u državi Borno kako bi pokušala da obuzda militante Boko Harama i njene otcepljene grupe, kao što je Islamska država Zapadna Afrika (ISWAP). Analitičari i stanovnici kažu da operacije nisu uspele da zaustave napade, a nasiljem je pogođena i severozapadna Nigerija. Napad na Darul Džamal, a u lokalnoj samoupravi Bama, dogodio se u petak, kada su naoružani borci upali u zajednicu,
