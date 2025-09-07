Najmanje 55 mrtvih u napadu džihadista u Nigeriji

Džihadisti su ubili najmanje 55 ljudi na severoistoku Nigerije u napadu u petak uveče, saopštili su danas za Frans pres izvori bliski snagama bezbednostima i jednoj nevladinoj organizaciji.

Napad se dogodio u grad Darul Džama, u kojem se nalazi vojna baza na granici između Nigerije i Kameruna. Izvori bliski snagama bezbednosti su rekli da je među poginulima pet vojnika. Iako je nasilje džihadista u Nigeriji opalo od najgorih sukoba sa grupom Boko Haram (2013-2015), pobunjenici, posebno iz otcepljene grupe Islamska država u Zapadnoj Africi, nastavljaju da sprovode napade u ruralnim područjima severoistoka. Očevici su rekli da su napadači stigli na