Najmanje 55 mrtvih u napadu džihadista u Nigeriji

Danas pre 5 sati  |  Beta
Najmanje 55 mrtvih u napadu džihadista u Nigeriji

Džihadisti su ubili najmanje 55 ljudi na severoistoku Nigerije u napadu u petak uveče, saopštili su danas za Frans pres izvori bliski snagama bezbednostima i jednoj nevladinoj organizaciji.

Napad se dogodio u grad Darul Džama, u kojem se nalazi vojna baza na granici između Nigerije i Kameruna. Izvori bliski snagama bezbednosti su rekli da je među poginulima pet vojnika. Iako je nasilje džihadista u Nigeriji opalo od najgorih sukoba sa grupom Boko Haram (2013-2015), pobunjenici, posebno iz otcepljene grupe Islamska država u Zapadnoj Africi, nastavljaju da sprovode napade u ruralnim područjima severoistoka. Očevici su rekli da su napadači stigli na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pucali sa motora i palili kuće: Najmanje 55 ubijenih, među kojima 5 vojnika na severoistoku Nigerije

Pucali sa motora i palili kuće: Najmanje 55 ubijenih, među kojima 5 vojnika na severoistoku Nigerije

Kurir pre 16 minuta
Najmanje 60 ubijenih u napadu Boko Harama u Nigeriji

Najmanje 60 ubijenih u napadu Boko Harama u Nigeriji

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Afrika

Svet, najnovije vesti »

"Ne putujte tamo": Evropska država upozorila građane: "Tenzije rastu"

"Ne putujte tamo": Evropska država upozorila građane: "Tenzije rastu"

Blic pre 1 minut
Pucali sa motora i palili kuće: Najmanje 55 ubijenih, među kojima 5 vojnika na severoistoku Nigerije

Pucali sa motora i palili kuće: Najmanje 55 ubijenih, među kojima 5 vojnika na severoistoku Nigerije

Kurir pre 16 minuta
Oženio se slovenački premijer Robert Golob (58) izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici: Papreno ih koštala ceremonija…

Oženio se slovenački premijer Robert Golob (58) izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici: Papreno ih koštala ceremonija (foto)

Kurir pre 16 minuta
Šta se to dešava: U Turskoj?! U jednom delu zemlje poplave, u drugom skoro 50 stepeni

Šta se to dešava: U Turskoj?! U jednom delu zemlje poplave, u drugom skoro 50 stepeni

Blic pre 46 minuta
Maduro pokazao zube Amerikancima "Ako se to desi, ulazimo u oružanu fazu borbe!"

Maduro pokazao zube Amerikancima "Ako se to desi, ulazimo u oružanu fazu borbe!"

Alo pre 1 sat