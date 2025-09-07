Nedeljni horoskop: Rak dobija sve zasluge, Devica rešava problem koji je opterećuje, a vi?

Nedeljni horoskop od 8. do 14. septembra 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 8. do 14. septembra 2025. godine kaže da sedmica pred vama otvara prostor za odluke koje dugo odlažete.

Osećaćete kao da vas nevidljiva sila gura ka promeni i teško ćete ignorisati taj unutrašnji poziv. Na poslu se pojavljuje trenutak u kojem je vaša reakcija presudna, uočićete detalj koji je drugima promakao ili ćete pomoći kolegi u pravom času. U sredini nedelje očekuje vas susret koji će delovati slučajno, a zapravo doneti važne vesti. U ljubavi se otvarate iskrenije nego ranije i bez napora pokazujete ono što je dugo ostajalo skriveno. Verujte intuiciji i