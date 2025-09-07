Vremenska prognoza za 7. septembar: Biće pretežno sunčano, posle podne moguća kiša u ovim predelima

Mondo pre 2 sata  |  Marina Letić
Prema vremenskoj prognozi za nedelju 7. septembar 2025. godine, tokom dana će biti pretežno sunčano, povremeno uz slabu ili umerenu oblačnost, koja će posle podne u planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine.

Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na istoku Srbije. Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 8. septembar, biće pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Mala verovatnoća za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak u planinskim predelima. Vetar slab do umeren promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 29 do 32 stepena. Prema
