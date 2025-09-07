Veteranu uhapšenom na protestu u Novom Sadu sud zabranio prilazak svedocima

N1 Info pre 51 minuta  |  Sanja Kosović
Veteran Aleksandar Dostanić, koji je uhapšen tokom protesta u Novom Sadu u petak, 5. septembra, saslušan je danas i pušten da se brani sa slobode.

Dostaniću je određena mera zabrane prilaska svedocima na 50 metara. On se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Danas je u Sudu u Novom Sadu saslušano ukupno pet osoba, koje su uhapšene tokom protesta u petak. Svi su pušteni da se brane sa slobode, među njima su osim Dostanića i Boris Balan Nikolić, student Srđan Kner, veteran Slobodan Ignjatov, kao i lekar Predrag Stanić. Za vreme saslušanja ispred zgrade suda okupili su se građani kako bi
