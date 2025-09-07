Zašto se kaže "kad izađe SAJ - tad je kraj"

N1 Info pre 22 minuta
Zašto se kaže "kad izađe SAJ - tad je kraj"

Srpska policija ima samo jednu specijalnu i više posebnih jedinica.

Jedini pravi specijalci u policiji su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), dok su posebne jedinice Žandarmerija, Helikopterska jedinica, Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) i Jedinica za zaštitu (JZZ). Od kada su krajem novembra prošle godine počeli studentski protesti sve posebne jedinice bile su angažovane, dok se SAJ držao po strani. Dugogodišnji komandant SAJ-a Spasoje Vulević smenjen je u petak, posle čega je podneo
