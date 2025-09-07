Krivokapić: Represija u Novom Sadu nedopustiva, niko ne sme da bije studente

Bivši crnogorski premijer i nosilac pobedničke liste na izborima 2020, kada je nakon tri decenije razvlašćen režim DPS-a Mila Đukanovića, Zdravko Krivokapić, osudio je najnovije epizode nasilja nad studentima i građanima u Novom Sadu i poručio da represija prema njima mora prestati.

Krivokapić je poručio i da "niko ne sme da bije nevine". - Najverovatnije insceniranim pristupom, policija je batinala studente i građane u Novom Sadu. Studentima je primarna knjiga i sloboda, a ne pendrek i zatvor - naveo je na mreži Iks bivši premijer Crne Gore, podsetivši da je poklič "Milicijo, postupi po naređenju" pokrenuo pad bivšeg crnogorskog režima, piše Simptom. Krivokapić je, inače, u više navrata od 1. novembra prošle godine i pada nadstrešnice u Novom