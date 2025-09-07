Oglasio se RHMZ: Čeka nas natprosečno toplo vreme

Danas pretežno sunčano, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost, koja će u planinskim predelima, kao i u Banatu usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, dok će se najviša temperatura kretati od 28 stepeni na severozapadu do 33 stepena na istoku Srbije, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Kako dalje stoji u najavi, do utorka ćemo imati pretežno sunčano vreme, uz povremenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme - u većini mesta od 30 do 34 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predelima. U drugoj polovini naredne sedmice promenljivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a od četvrtka ponegde i u ostalim krajevima kiša i pljuskovi s grmljavinom. U košavskom