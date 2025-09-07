Strah vlasti od tvrdog prizemljenja

Radar pre 1 sat  |  Milan Radonjić
Strah vlasti od tvrdog prizemljenja

Neposredno posle „ekskluzivnog“ živog prenosa sa studentskog plenuma na Medicinskom fakultetu, agenti BIA su se pojavili na Aerodromu „Nikola Tesla“ i satima saslušavali kontrolore, kao i rukovodstvo SMATSA, pokušavajući da utvrde da li je neko od njih umešan u zaveru da se blokira aerodrom

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA je jedna od retkih državnih agencija koju aktuelna vlast nije uspela da uništi nestručnim stranačkim kadrovima, a pre svega zbog obavezujućih međunarodnih sporazuma koje je Srbija potpisala sa EU i njenom agencijom Evrokontrol, odnosno nezavisnim finansiranjem SMATSA od taksa za prelete aviona. Ipak, u tom odnosu vlasti i agencije za kontrolu letenja, poslednjih meseci sve je više nesuglasica a za njihovo rešenje
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Obustava saobraćaja u Beogradu: Evo na kojoj lokaciji i u kom periodu

Obustava saobraćaja u Beogradu: Evo na kojoj lokaciji i u kom periodu

B92 pre 7 sati
Put svile

Put svile

Danas pre 12 sati
Izmena linija javnog prevoza tokom održavanja manifestacije "Snaga jedinstva 2025"

Izmena linija javnog prevoza tokom održavanja manifestacije "Snaga jedinstva 2025"

Euronews pre 16 sati
Izmena linija javnog prevoza tokom održavanja manifestacije “Snaga jedinstva 2025”

Izmena linija javnog prevoza tokom održavanja manifestacije “Snaga jedinstva 2025”

Politika pre 17 sati
Izmena linija javnog prevoza u Beogradu zbog vojne parade

Izmena linija javnog prevoza u Beogradu zbog vojne parade

RTS pre 17 sati
Ministarstvo odbrane: Zbog priprema za vojnu paradu obustavlja se saobraćaj kod Ušća od nedelje

Ministarstvo odbrane: Zbog priprema za vojnu paradu obustavlja se saobraćaj kod Ušća od nedelje

Danas pre 1 dan
Obustavlja se saobraćaj u ovoj ulici na Novom Beogradu: Evo koliko dugo će biti zatvorena i zbog čega tačno

Obustavlja se saobraćaj u ovoj ulici na Novom Beogradu: Evo koliko dugo će biti zatvorena i zbog čega tačno

Blic pre 1 dan

Ključne reči

Crna GoraNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromBIAEUTesla

Društvo, najnovije vesti »

Strah vlasti od tvrdog prizemljenja

Strah vlasti od tvrdog prizemljenja

Radar pre 1 sat
Vremeplov: Rusi potukli Napoleona u Borodinskoj bici

Vremeplov: Rusi potukli Napoleona u Borodinskoj bici

RTV pre 50 minuta
U Zrenjaninu večeras održan protest ispred policijske uprave i prostorija SNS-a

U Zrenjaninu večeras održan protest ispred policijske uprave i prostorija SNS-a

I Love Zrenjanin pre 45 minuta
Studenti PMF analiziraju hemijska sredstva koje je policija bacala na građane u Novom Sadu

Studenti PMF analiziraju hemijska sredstva koje je policija bacala na građane u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Protesti „Kičmom protiv nasilja“ organizovani širom Srbije

Protesti „Kičmom protiv nasilja“ organizovani širom Srbije

Danas pre 1 sat