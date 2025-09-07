Strah vlasti od tvrdog prizemljenja

Neposredno posle „ekskluzivnog“ živog prenosa sa studentskog plenuma na Medicinskom fakultetu, agenti BIA su se pojavili na Aerodromu „Nikola Tesla“ i satima saslušavali kontrolore, kao i rukovodstvo SMATSA, pokušavajući da utvrde da li je neko od njih umešan u zaveru da se blokira aerodrom

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA je jedna od retkih državnih agencija koju aktuelna vlast nije uspela da uništi nestručnim stranačkim kadrovima, a pre svega zbog obavezujućih međunarodnih sporazuma koje je Srbija potpisala sa EU i njenom agencijom Evrokontrol, odnosno nezavisnim finansiranjem SMATSA od taksa za prelete aviona. Ipak, u tom odnosu vlasti i agencije za kontrolu letenja, poslednjih meseci sve je više nesuglasica a za njihovo rešenje